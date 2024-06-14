الجيش شيع المجند الشهيد عبد السلام محمد شرف في بلدة برجا

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة برجا المجند الشهيد الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف الذي استشهد بتاريخ 13/6/2024 بعد إطلاق النار عليه في محيط مرفأ بيروت. واستُهلّ التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أجريت مراسم التكريم اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ونُقِل الجثمان إلى بلدته برجا، ثم إلى مسجد الخاشقجي - بيروت حيث أقيم التأبين بحضور ممثل لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

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