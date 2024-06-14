المستشار الثقافي الإيراني في لبنان زار ثانوية دون بوسكو للراهبات الساليزيان في حدث بعلبك

قام المستشار الثقافي الإيراني في لبنان السيد كميل باقر، مع وفد تربوي إيراني بالتنسيق مع مركز "الإمام الخميني" الثقافي في طاريا والتعبئ التربوية في "حزب الله" بزيارة لثانوية دون بوسكو للراهبات الساليزيان في حدث بعلبك.

وكانت جولة للوفد على أقسام الثانوية وتم التطرق الى التجربة التربوية في إيران ونجاحها، وكانت فرصة للتنسيق والتعاون المستقبلي، وكان في استقبالهم مديرة الثانوية الراهبة سعاد حبيقة.