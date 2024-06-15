"النشرة": تحليق مسيرة إسرائيلية فوق مزارع شبعا ومرتفعات جبل الشيخ في منطقة حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن "تحليق مسيرة إسرائيلية فوق مزارع شبعا ومرتفعات جبل الشيخ في منطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع المشرفة على منطقة راشيا الوادي".

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