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الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا

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ابوظبي - سيف اليزيد - اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على الأطر التفاوضية بشأن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة.
ومن المقرر أن توضع اللمسات النهائية رسميا على قرار السفراء في اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي، في الأصل، تريد فعليا مناقشة الحزمة الـ 14 من العقوبات على روسيا في اجتماعها اليوم الجمعة، غير أن ألمانيا أعربت في السابق عن مخاوفها بشأن هذه الحزم، وهي مخاوف لم يتم حسمها بعد.
ومع ذلك، فإن الاتفاق على بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا يعد إشارة مهمة، وخاصة لكييف. ويأتي ذلك قبل يوم من بدء مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا الذي سيعقد في سويسرا، سعيا لكسب أوسع دعم دولي ممكن لخطة السلام الأوكرانية التي تنص على انسحاب كامل لروسيا من الأراضي الأوكرانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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