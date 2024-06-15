اليوم الـ252.. القسام: العدو قتل اثنين من أسراه بقصفه رفح

ياسر رشاد - القاهرة - تتصدى كتائب الشهيد عز الدين القسام لليوم الـ 252 على التوالي، للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف كما قتل الجيش اثنين من اسراه اليوم في غارة على رفح، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما تواصل قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

وفي بيان أصدره الإعلام العسكري لكتائب القسام، اليوم الجمعة 08 ذو الحجة 1445هـ، الموافق 14 يونيو 2024م ، قال: عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي مجاهدينا للقوات الصهيونية المتوغلة في عدد من محاور القتال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد.

ونشر الإعلام العسكري مقطع فيديو تحت عنوان"سمح بالنشر"، قالت فيه كتائب القسام من خلال الفيديو "جيش الاحتلال قتل اثنين من الأسرى لدينا في القصف الجوي على مدينة رفح قبل أيام" ؛ بدأت القسام المقطع برسالة مجتمع العدو وعائلات الأسرى الصهاينة: "جيشكم يخدعكم ويستمر في خداعكم، وحكومتكم لا تريد أن تستعيد الأسرى إلا في توابيت".

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام هذا اليوم:

14:37 | مجاهدو القسام يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو المتوغلة غرب حي تل السلطان في مدينة رفح ويستهدفون 3 دبابات "ميركفاه" صهيونية بقذائف "الياسين 105"

14:59 | كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة جنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح بقذائف الهاون

14:00 | كتائب القسام تقصف بالاشتراك مع سرايا القدس موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية

14:10 | كتائب القسام تستهدف طائرة مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7" في سماء بحر مدينة رفح جنوب القطاع

19:41 | بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن تفجير منزل فخخ مسبقًا بقوة صهيونية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ورصد مجاهدونا هبوط طائرة مروحية "بلاك هوك" لإخلائهم شرق حي الزيتون بمدينة غزة

19:45 | كتائب القسام تدك تجمعًا للقوات الصهيونية المتوغلة شرق حي الزيتون بمدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120ملم

19:50 | كتائب القسام تدك قوات العدو المتمركزة جنوب وجنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح بقذائف الهاون

19:56 | كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع

20:04 | تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون في مدينة غزة