بشرى سارة بشأن طقس أول أيام عيد الأضحى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها ليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024.

وتوقعت الأرصاد أول انخفاض درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى 2024 انخفاض بعد وصول الموجة الحارة إلى ذروتها.

وأوضخت إن حالة الطقس اعتبارًا من الأحد القادم أول أيام العيد تشهد، انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن حالة طقس أول أيام عيد الأضحى 2024، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.