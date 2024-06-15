بوتين: هناك ما يقرب من 700 ألف عسكري روسي بمنطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "هناك ما يقرب من 700 ألف عسكري روسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، مع استمرار الحرب منذ 2022.

ولفت، في اجتماع مع المشاركين في البرنامج التعليمي "فريميا غيرويف" (زمن الأبطال)، إلى أن "روسيا مضطرة لدفع الخط الأمامي في اتجاه خاركوف للحد من الضربات الإرهابية على بيلغورود".

وأشار بوتين إلى أنه "خلال العملية العسكرية الخاصة، حدثت الكثير من التغييرات في تنظيم القوات الجوية وفي ترقية الموظفين الواعدين".

ووفقا للرئيس الروسي، فإن "روسيا ستجد الإجراءات اللازمة لتأمين مناطقها المأهولة إذا استمر العدو بقصفها".

ونوه بوتين بأن "جنود العملية العسكرية الخاصة يؤدون مهامهم في محور خاركوف على مستوى عال".