نفى الرئيس الأميركي الجمهوري السابق دونالد ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني كونه "عنصريا"، مؤكدا أن" لديه الكثير من الأصدقاء السود".
وشدد ترامب، أنه "لدي الكثير من الأصدقاء السود، ولو كنت عنصريا لما كانوا أصدقائي"، لافتاً الى أنه "لم يكونوا ليبقوا معي دقيقتين لو كانوا يعتقدون أنني عنصري وأنا لست كذلك".
وكان قد لمح في نهاية شباط الماضي الى أن متاعبه القضائية جعلته مرشحا يحظى بتأييد أكبر لدى الناخبين السود، لافتاً الى ان "الكثير من الناس يقول إن السود يحبونني لأنهم عانوا كثيرا وتعرضوا للتمييز، ويعتبرونني شخصا تعرض للتمييز".
وكان قد أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في عام 2024.
وقدم ترامب أوراق ترشحه لهيئة الانتخابات الفيدرالية، ثم تحدث أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا. وقال "من أجل جعل أميركا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤكد انه ليس "عنصريا" لأن لديه الكثير من "الأصدقاء السود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.