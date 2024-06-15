منظمة إسرائيلية: آلاف الجنود يعودون من غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن منظمة نفغاشيم الإسرائيلية، قولها إن "آلاف الجنود يعودون من غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة".

وذكرت منظمة نفغاشيم الإسرائيلية، أن "أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية".

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 وما يتكبده الجيش الإسرائيلي من خسائر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة ستبحث الأسبوع المقبل قانون تمديد فترة الخدمة بالاحتياط، في حين يشتد الخلاف بشأن عدم تجنيد اليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي.