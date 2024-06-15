نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن منظمة نفغاشيم الإسرائيلية، قولها إن "آلاف الجنود يعودون من غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة".
وذكرت منظمة نفغاشيم الإسرائيلية، أن "أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية".
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 وما يتكبده الجيش الإسرائيلي من خسائر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة ستبحث الأسبوع المقبل قانون تمديد فترة الخدمة بالاحتياط، في حين يشتد الخلاف بشأن عدم تجنيد اليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة إسرائيلية: آلاف الجنود يعودون من غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.