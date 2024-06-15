"النشرة": العثور على 2 درون في جبل كفرقوق - قضاء راشيا والجيش عمل على تفجيرهما

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنه "عُثر مساء امس على ٢ درون في جبل كفرقوق- قضاء راشيا وتم إبلاغ مخابرات الجيش، وقد عمد فريق متخصص من فوج الهندسة في الجيش على تفجيرهما".

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