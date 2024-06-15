بعد تهديدات إيرانية.. - الداخلية السعودية: لن نسمح بتحويل المشاعر المقدسة إلى ساحة للهتافات

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت وزارة الداخلية السعودية مساء الجمعة، أنها "لن تسمح بتحويل المشاعر المقدسة لساحة للهتافات البعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية"، مؤكدة "أن أمن وسلامة ضيوف الرحمن خط أحمر لا تهاون فيه".

وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية "طلال الشهلوب" خلال مؤتمر صحفي على أن "الجهات الأمنية ستقف بحزم ضد كل محاولات التأثير في أمن الحجيج بأي شكل كان، وستتعامل بقوة مع كل من يخالف ذلك".

يأتي هذا بعد إعلان المرشد الإيراني "علي خامنئي" تكليف رئيس بعثة الحج الإيرانية "علي باقري" بإلقاء ندائه إلى الحجاج اليوم السبت أمام الحجاج في صعيد عرفة.

وكان المرشد الإيراني “علي خامنئي” قد اعتبر في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران أن “حج هذا العام هو حج البراءة”. حسب وصفه.

هذا وكانت قيادات حوثية قد رددت هتافات طائفية داخل الحرم المكي، وقامت بترديد ما يسمى بقسم الولاء لزعيمها داخل الحرم، وسط مخاوف من محاولات إيرانية لإرباك الحج هذا العام.