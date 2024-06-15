الداخلية السعودية تكشف مصير المخالفين لأنظمة الحج.. عقوبات تصل للسجن

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، عن مصير الحجاج المخالفين لأنظمة الحج.

وأعلن الشلهوب اليوم خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج عام 1445 هـ/ 2024 م، أنه تم «إبعاد نحو ربع مليون شخص لم يحملوا تأشيرة الحج»، مشيرًا إلى أن المخالفين سيتم ترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة.

وأردف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية أن «عقوبة من يتم ضبطه ينقل مخالفين لأنظمة الحج السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والتشهير».

وأكد العقيد «الشلهوب» أن «الجهات الأمنية ستقف بحزم ضد كل محاولات التأثير في أمن الحجيج بأي شكل كان، وستتعامل بقوة مع كل من يخالف ذلك، فأمن وسلامة ضيوف الرحمن خط أحمر، لا تهاون فيه».

وأوضح أنه أن الجهات الأمنية تواصل فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.