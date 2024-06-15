رئيسة الوزراء الإيطالية تعيد بايدن بعد أن «تاه خارج السرب».. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - أعادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المكان المخصص لتصوير قادة قمة مجموعة السبع.

وتجول الرئيس الأمريكي جو بايدن، تائها خلال لقطة جمعت قادة قمة مجموعة السبع لتبادر رئيسة وزراء إيطاليا وتعيده إلى المجموعة.

واتفقت دول مجموعة السبع مع الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، على تقديم قروض لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار، سيتم سدادها باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة.



واتفقت دول مجموعة السبع على هيكل قرض يعتمد على حجم اقتصاداتها، ويجب أن تحظى الخطة بدعم الزعماء في قمة تعقد في إيطاليا هذا الأسبوع، وستقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرون القرض إلى أوكرانيا، وسيتم استخدام عائدات الأصول مع مرور الوقت لاسترداد هذه الأموال.

وسيتم هيكلة القروض بشكل مختلف اعتمادًا على الإجراءات الداخلية لكل مشارك، وسيتحمل كل منهم مخاطر القروض المقدمة إذا كانت الأصول المجمدة تحقق أرباحا أقل من المتوقع.

