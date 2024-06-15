سقط أثناء الوضوء.. وفاة حاج من أبناء المنوفية قبل أداء مناسك الحج بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أدى أهالي قرية السوالمية التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، صلاة الغائب على الحاج "محمد السحيمي" 66 عامًا، موجه أول لغة عربية سابقًا، والذي توفاه الله في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية صائمًا قبل أداء مناسك الحج، وخيمت حالة من الحزن بين أحباءه.

"سعيد السحيمي" شقيقه، قال لموقع الخليج 365 إن الفقيد صام من بداية العشر أيام الأولى من شهر ذي الحجة، لافتًا إلى أنه أداءه حجة وعمرة سابقتين وتلك كانت الحجة الثانية له، وقد تعرض لإغماءه أثناء وضوءه ولم يفلح الأطباء في إنقاذه، ليلقى الله في أجمل بقاع الأرض مشيرًة إلى انتهاء تصاريح دفنه الجمعة.