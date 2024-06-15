السيطرة على حريق بمستودع أسطوانات بوتاجاز غربي الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شب حريق هائل في مخزن لأسطوانات البوتاجاز بمنطقة حاجر الضبعية غربي محافظة الأقصر، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية.

تلقت مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة إدارة الحماية المدنية بمركز القرنة، بنشوب حريق هائل في مخزن أسطوانات البوتاجاز تخص أحد المواطنين، بناحية قرية حاجر الضبعية في دائرة المركز، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارات إسعاف، كما انتقل ضباط الشرطة إلى موقع الحريق ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول محيط الحريق ومنع مرور السيارات والسيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن أية خسائر بشرية.