الرصيف العائم قبالة غزة قد ينهار بسبب الأحوال الجوية

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولان أمريكيان إن الرصيف العائم الذي شيدته الولايات المتحدة سيتم فصله عن ساحل غزة للمرة الثانية بسبب ارتفاع أمواج البحر، ما يثير المزيد من التساؤلات حول جدواه بنقل المساعدات.

وأضاف المسؤولان، أن "الجيش سيقوم بفصل الرصيف ونقله ما بين وقت متأخر من الجمعة إلى السبت لمنعه من الإنهيار كما حدث أواخر الشهر الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية".

وتوقع المسؤولان أن يعاد إلى مكانه بحلول الأسبوع المقبل. ورغم تفريغ حمولات المساعدات في منطقة آمنة على الشاطئ لعدة أيام، إلا أن وكالات الإغاثة توقفت عن استلام وتوزيع المساعدات أثناء قيامها بمراجعة أمنية.

وكان الرصيف العائم قد استأنف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني بعد تعليق عمله في مطلع الأسبوع.

ويواجه الفلسطينيون مجاعة واسعة النطاق، إذ قطعت الحرب إلى حد بعيد تدفق الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص في غزة قد يواجهون أعلى مستوى من المجاعة بحلول منتصف يوليو.

هذا وعلق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، على إعلان برنامج الأغذية العالمي عن إيقاف إدخال مساعداته للقطاع عبر الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة، مؤكدا أن الرصيف الأمريكي "كذبة إنسانية".