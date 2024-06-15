القيادة المركزية الأميركية: أحد البحارة لا يزال مفقودا منذ هجوم الحوثيين على سفينة يونانية بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن أحد البحارة لا يزال مفقودا منذ هجوم الحوثيين على سفينة يونانية بالبحر الأحمر، مشيرة الى ان "السفينة اليونانية المتضررة تخلى عنها طاقهما والمياه تتسرب إليها ببطء".
من جهة اخرى، اعلنت القيادة المركزية ان قواتها نجحت في تدمير قاربين مسيّرين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر. وبشكل منفصل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير سبعة رادارات للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن. تسمح هذه الرادارات للحوثيين باستهداف السفن البحرية وتعريض الشحن التجاري للخطر.
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