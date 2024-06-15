مسجد نمرة ثاني أكبر مساجد مكة مستعد لاستقبال الحجاج لصلاة الظهر والعصر

ياسر رشاد - القاهرة - مسجد نمرة.. يتوافد الالاف من حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات اليوم، في مشهد تقشعر له الأبدان، وبحث الملايين عن مسجد نمرة بمشعر عرفات والذي يستقبل الحجاج ويصلي فيه ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصرجمعًا وقصرًا.

وتصدر مسجد نمرة محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، نظرًا لأهميته الدينية كونه مرتبط بأفضل أيام العام يوم عرفة، كما أنه تم بنائه في الموضع الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ويقع إلى الغرب من المشعر وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادٍ من أودية مكة المكرمة، الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة"، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منه.

أهم المعلومات عن مسجد نمرة

ويعد مسجد نمرة ثاني أكبر المساجد مساحة في مكة المكرمة بعد المسجد الحرام.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية كان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دشن مؤخرًا في مكتبه بمقر الوزارة بمشعر منى، مشروعي تهيئة وتلطيف الساحات الخلفية بمسجد نمرة، وتطوير أنظمة التكييف بمسجد حجاج البر، وهي:

1-مشروع تهيئة وتلطيف الساحات الخلفية بمسجد نمرة في مشعر عرفات بتكلفة بلغت 3,016,210 ريالات، ويغطي المشروع 12000 م2 من الساحة الخلفية لمسجد نمرة ويعمل باستخدام تكنولوجيا تبريد الهواء بالضباب وامتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي وخفض درجة حرارته، ويتكون من 60 مروحة موزعة على 29 عمودًا خرسانيًّا، كما يساعد المشروع على خفض درجة الحرارة إلى أكثر من 9 درجات مئوية؛ بهدف التيسير على ضيوف الرحمن والتخفيف عليهم من درجات الحرارة المرتفعة.

2- مشروع تطوير أنظمة التكييف بمسجد حجاج البر بمشعر منى بقيمة بلغت 7,448,550 ريالًا ويعمل على تجديد هواء المسجد بواسطة 8 وحدات هواء نقي وتبريد المسجد باستخدام 120 جهاز تبريد دولابي موزع في أنحاء المسجد، وطرد الهواء الساخن الملوث باستخدام 40 مروحة طرد موزعة في نوافذ المسجد بمعدل تغيير الهواء مرتين في الساعة وزيادة نسبة الأوكسجين وطرد غاز ثاني أوكسيد الكربون