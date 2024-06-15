شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: ثورة 30 يونيو حمت مصر من السيناريو المفزع للفوضى وحكم الميليشيات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام النجار، الباحث في الشئون الإسلامية، أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من خطر الانزلاق في مظاهر التفكك والفوضى التي غلبت على حالة الجوار، حيث أنه من أهم تأثيرات ثورة 30 يونيو الإيجابية، هو حماية مصر من حكم الميليشيات وعدم وجود حكم غير دولتي، لافتا إلى أن ذلك أصبح الشكل السائد في الإقليم حيث أن الدول باتت دويلات ويهمش فيها الجيش وتقوى النفوذ فيها لمليشيات تابعة لقوى إقليمية مذهبية لها مصالح وأطماع توسعية وهو ما حدث في سوريا ولبنان واليمن والعراق.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذا الشكل كان من المرجح أن يعمم إذا استمر حكم الإخوان وكانت مصر ستدخل في هذا السيناريو المفزع، وهو نموذج موجود في بعض دول الجوار حيث أصبح بها ميليشيات موازية تقوم بدور الدولة أو تشارك في امتلاك السلاح بل في بعضا منها هي التي تحتكر قرار السلم والحرب والقرارات المصيرية والسيادية.

وأشار " النجار" إلى أن ثورة 30 يونيو بفضل الشعب والجيش المصري، حمت الدولة من هذا السيناريو البغيض وانطلفت إلى تثبيت أركانها واستقرار كافة مؤسساتها، وذلك نتيجة لوعي المصريين وإرادتهم في رفض أي خطر يهدد مصيرهم ومستقبل الدولة وبقائها.