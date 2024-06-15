بيان مشترك من 93 دولة: ندعو جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية

دعت 93 دولة في بيان مشترك جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة "دعمنا الثابت للجنائية الدولية ونجدد تصميمنا على الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب".

جددت الدول الـ93 التزامها بدعم مبادئ وقيم نظام روما الأساسي والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط.