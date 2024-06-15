بوشكيان: أتمنى أن نشهد نهاية قريبة لمسلسل الاعتداءات ويشرق نور الحق على لبنان

عايد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، اللبنانيين في عيد الأضحى، مشيرا الى أن "حلّ عيد الأضحى المبارك على المسلمين واللبنانيين هذا العام مجدداً، والظروف أيضاً وأيضاً قاسية وصعبة ومؤلمة. وتضحيات أهلنا في الجنوب وتشبّثهم بالأرض يدفعانا الى تحيّتهم تحية اكبار واجلال، ودعمهم ومؤازرتهم أكثر. أما احتفال اللبنانيين في العيد، فهو حالة من حالات الصمود الراقي والأبيّ. نعزّي أهلنا بخسارة أحبّائهم، ونعايدهم أيضاً لمواساتهم. إن تماسك اللبنانيين في جبهة واحدة مع بعض، هو أكبر ردّ على العدوان الفاشل ومحاولاته الغادرة لفكّ هذا التلاحم البطولي. أتمنى أن نشهد نهاية قريبة لمسلسل الاعتداءات، ويشرق نور الحق على لبنان، ويعمّ الخير والازدهار في ربوع وطننا الحبيب".

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