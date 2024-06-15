في يوم عرفة.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - مع فجر يوم عرفة المبارك، استمرت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة من قطاع غزة، والذي اسفر عن سقوط شهداء وإصابة العشرات.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دخل العدوان الإسرائيلي الوحشي يومه الـ 253، وقام الاحتلال فجر وصباح اليوم السبت الموافق يوم عرفة المبارك، بقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وقامت طواقم الاسعاف بانتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي الجماصي والرملاوي في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأكد مراسل وفا، أن الطواقم انتشلت 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حتحت بحي التفاح شرق مدينة غزة، مشيرًا إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت وسط وشرق وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خاصة مناطق مخيم الشابورة، والحي السعودي، ولفة بدر، وأبو السعيد.

قصف خان يوسف

ولفت إلى أن دبابات الاحتلال قصفت شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونسفت مبان سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات.

فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين قبالة ساحل بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,266 مواطنا، وإصابة 85,102 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.