حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. هل تنكسر الموجة الحارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، فإنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وذكرت "الأرصاد"، أن اليوم السبت يشهد استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأفادت "الهيئة"، أنه اعتبارًا من الأحد أول أيام العيد تشهد، انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويرصد "زائد"، خلال السطور التالية، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس السبت 15 يونيو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن يسود حالة طقس وقفة عرفات اليوم السبت، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، يميل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأفادت "الهيئة"، أن حالة طقس وقفة عرفات اليوم السبت، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد 16 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو

قالت "الأرصاد"، إن حالة طقس أول أيام عيد الأضحى 2024، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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