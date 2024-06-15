شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المستقلين الجدد: ثورة 30 يونيو صححت المسار نحو استعادة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث وجد الشعب نفسه أمام خيار واحد لإنقاذ وطنه من محاولة الاختطاف وهو الثوره على نظام الإخوان.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365" أن 30 يونيو كانت البدايه للسير في طريق استعاده الدولة لقوتها وهيبتها التي اهتزت بقوة في ظل النظام الإخواني الذي حاول أن ينزع عن مصر هويتها من خلال محاولة حثيثة لأخونه الدولة في كل القطاعات، مشددا أنها كانت صاحبة الفضل في إنقاذ الوطن من النهايات المؤلمة لما انتهت إليه أحداث الربيع العربي في الدول العربية الشقيقة والتي مازالت تعيش في معاناة الانقسام والتقسيم.

وأكد أن 30 يونيو لحظة ستظل يذكرها التاريخ من خلال التحام الشعب مع القوات المسلحة والشرطة وباقي المؤسسات التي انتصرت لرغبة وإراده الملايين من الشعب الذين نزلوا للشارع من أجل الحفاظ علي الوطن، مشددا أن 30 يونيو كانت نهايه لحاله الفوضي التي عاشتها مصر من 2011 حتي 2014 من خلال ثوره شعبيه خالصه استطاعت أن تصحح المسار نحو استعاده الوطن واستقراره.