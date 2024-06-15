شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولي عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات

وأضاف " الجندي"، أسأل الله تعالي أن يجعل هذا العيد المبارك عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية، وأن يحفظ لشعب مصر الأمن والاستقرار لتحقيق غد أفضل في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة البناء والنهضة، داعيا المولي عز وجل أن يسدد خطاه وان تكلل جهوده دائما بالنجاح والتوفيق.

ودعا النائب حازم الجندي، الشعب المصري في هذه المناسبة إلى استلهام بعض القيم النبيلة ومن بينها صلة الرحم والتكافل بين أبناء المجتمع، ، كذلك الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ الفرقة والعمل كأمة واحدة في مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتهدد أمنها واستقرارها، مؤكدا أن هذه المناسبة ستظل رمزًا للتضحية والفداء والطاعة والتسليم لأوامر الله عز وجل.