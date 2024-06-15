"حزب الله": استهداف مقر وحدة المراقبة الجويّة وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة الجويّة وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصابوا جزءًا من تجهيزاته وراداراته ودمّروها".

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