الجيش الإسرائيلي: رصد سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان

اعلن الجيش الإسرائيلي عن "رصد سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان"، مشيرا الى ان "طائراتنا قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان الليلة الماضية".

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