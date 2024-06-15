أشار النائب بلال عبد الله، في تصريح له الى انه "إذا كان المطلوب فتح ملفات الشركات التركية والإيطالية التي عملت في سد بسري غطاء لبعض المتعهدين، أو فتح ملف بيع الحطب والأتربة، أو غيرها من الملفات وجميعها موثقة، فلن نتردد في ذلك. إذا استمرت محاولات البعض إعادة الحياة لقرض البنك الدولي لسد بسري مرج بسري، سيكون محمية طبيعية".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: مرج بسري سيكون محمية طبيعية إذا أعيد إحياء قرض البنك الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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