لقاء لإعلاميي زحلة في سيدة النجاة في اليوم العالمي 58 لوسائل التواصل الإجتماعي

نظمت اللجنة الأسقفية لوسائل الاعلام، في إطار نشر رسالة البابا فرنسيس في مناسبة اليوم العالمي الثامن والخمسين لوسائل التواصل الإجتماعي، لقاء لإعلاميي زحلة والجوار في مطرانية سيدة النجاة في زحلة باستضافة رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، في حضور نائبة رئيس اللجنة الأم ندى طانيوس، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، ممثلو وسائل الإعلام العاملين زحلة والجوار.

وافتتح اللقاء بكامة ترحيب للمطران ابراهيم شدد فيها على دور الإعلام في نشر رسالة المحبة والسلام، معتبرا ان "هذا الصرح الديني والوطني العريق، وفي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، التي تعكس تاريخ الوجود المسيحي المؤسس في هذا البقاع الغالي للعيش الواحد وروح التلاقي والتعاون والإخاء بين المكونات البقاعية الدينية المتنوعة."

واضاف" إننا نلتقي اليوم في هذا المكان المقدس الذي يشهد على تاريخ طويل من الإيمان والعطاء، لنؤكد على أهمية الإعلام ودوره الحيوي في حياتنا المعاصرة. إن الإعلام الكاثوليكي بشكل خاص يلعب دوراً محورياً في نقل رسالة الكنيسة وتعاليمها إلى أوسع نطاق، ويساهم في تعزيز قيم الحق والعدالة والمحبة والسلام في مجتمعاتنا."

وتابع" أيها الأعزاء، إن الصحافة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة سامية تتطلب منكم التزاماً دائماً بالمهنية والأخلاقية. أنتم الأعين التي ترى الأحداث وتنقلها، والأصوات التي تعبّر عن معاناة الناس وآمالهم. أنتم الحراس على الحقيقة، والناقلين للوقائع بأمانة وصدق. فالكلمة التي تكتبونها والصورة التي تنقلونها تحمل تأثيراً كبيراً في تشكيل الرأي العام وتوجيهه نحو الخير".

وشدد على المناقبية الإعلامية التي تتطلب منكم التحلي بأعلى درجات النزاهة والموضوعية. يكفينا ما نراه من كوارث في لبنان بسبب الإعلام المأجور والمُرتهن، في حين أن الصحافة الحقيقية التي تمثلون هي التي تلتزم بالحقائق دون تحيز، وتنقل الأحداث بموضوعية تامة. إن مسؤوليتكم تجاه المجتمع كبيرة، لأنكم تشكلون ضمير الأمة وتعكسون نبض الشارع واهتمامات الناس.

من جهته، لفت ابو كسم الى "اننا نحتفل واياكم بالعيد ال 58 لليوم العالمي لوسائل التواصل الإجتماعية، وفي هذا النهار تصدر عن قداسة البابا رسالة تتوزع للإعلاميين، وهذه السنة الرسالة كانت بعنوان " فإن الحكمة تدخل قلبك " ويتحدث فيها قداسته عن الذكاء الإصطناعي".

قررنا هذه السنة ان نزرو كل الأبرشيات في لبنان، لأننا اردنا ان يكون هناك تعاون وثيق بيننا وبين كل الإعلاميين، ولنوصل الحقيقة الى الناس كما هي."

واعلن ابو كسم عن النية بإقامة اليوم العالمي للإعلام السنة المقبلة في زحلة بالتعاون مع الجميع ليكون يوماً مميزاً بالمشاركة في التحضير.