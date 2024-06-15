"رويترز": الجيش الأميركي شن حملة واسعة لتشويه سمعة لقاح لقاحات "كوفيد –19" الصينية

اشارت وكالة "رويترز"، الى ان "الجيش الأميركي شن حملة واسعة لتشويه سمعة لقاح لقاحات "كوفيد –19" الصينية "سينوفاك"، لافتة الى ان "الحملة التي أجريت بشكل مكثف في الفلبين، كانت تهدف إلى زرع الشكوك حول فعالية اللقاح الصيني، بالإضافة إلى المساعدات الحيوية الأخرى المقدمة من الصين، بما في ذلك الكمامات".

واوضحت أن "الحملة تم شنها من خلال حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدت الوكالة حوالي 300 حساب على منصة "إكس" تم إنشاؤها في صيف عام 2020، والتي نشرت رسائل استفزازية تدعو إلى "عدم تصديق الصين" وعدم استخدام اللقاحات الصينية، منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في الصين".

ولفتت الى ان "بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا، أجريت الحملة أيضا في دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط، وتم تعديل الحملة لتتكيف مع الواقع المحلي في كل منطقة، حيث تم نشر منشورات على عدة منصات تدعي أن اللقاحات الصينية تحتوي على جيلاتين لحم الخنزير، مما جعلها غير مناسبة للاستخدام في البلدان الإسلامية".

واوضحت مصادر متورطة في تخطيط وتنفيذ الحملة لـ"رويترز" أن "البنتاغون تجاهل العواقب السلبية المحتملة لخططه، بما في ذلك زيادة عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا. وأضافت المصادر للوكالة "لم ننظر إليها من منظور الصحة العامة، كنا نفكر في كيفية هزيمة الصين".