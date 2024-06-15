سفارة روسيا في لندن: بريطانيا تحد من تنميتها بفرض عقوبات ضد روسيا

أكدت السفارة الروسية في لندن في بيان أن "بريطانيا تحد من تنميتها بفرض عقوبات ضد روسيا".
واشارت في بيان، الى ان "من خلال الحد بشكل منهجي من تنمية البلاد عبر إجراءات العقوبات الخاصة بها، يبدو أن لندن قد تأقلمت مع معدلات النمو المنخفضة للغاية في الاقتصاد البريطاني المتهاوي".
ولفتت إلى "ارتفاع كبير في أسعار الطاقة للمستهلكين، وزيادة التضخم، وزيادة البطالة، كل هذا إلى حد كبير نتيجة لمغامرات السياسة الخارجية غير المجدية للحكومة المحافظة التي كانت في السلطة خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وأضافت، "حزمة العقوبات الجديدة للحكومة البريطانية، التي تم توقيتها لتتزامن مع قمة مجموعة السبع في إيطاليا، هي محاولة انتهازية لاكتساب مزايا تنافسية مؤقتة من خلال الحد من قدرات القطاعين المالي والطاقة في روسيا".
ووسعت السلطات البريطانية، قائمة عقوباتها ضد روسيا وأضافت إليها أكثر من 40 بندا جديدا لتشمل شركات وأفرادا من روسيا وعدة دول.
وشملت العقوبات الجديدة، شركات من إسرائيل والصين وقرغيزستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وجمهورية إفريقيا الوسطى.
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