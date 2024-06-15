نقلت وكالة "رويترز" عن المستشار الألماني أولاف شولتس، تأكيده أن "الجميع يعلم أن مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام مع أوكرانيا ليست جادة". وأمس، أكد بوتين استعداد بلاده للتفاوض ووقف إطلاق النار إذا انسحبت أوكرانيا من المناطق الأربع وتخلت عن طموح الانضمام للناتو"، مشيرا الى انه "يجب أن تنسحب القوات الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، ويتم ترسيم الحدود الجغرافية عندما تعلن كييف هذا القرار، وعدم الدخول في "الناتو". من جانبنا فورا سيتم إعطاء الأوامر بوقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية من جبهة القتال، وإجراء الحوار".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن المستشار الألماني: الجميع يعلم أن مقترحات بوتين للسلام مع أوكرانيا ليست جادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.