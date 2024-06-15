استشهاد ١٥ فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ١٥ فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على أحياء سكنية في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيداً، من تحت ركام منزلين في منطقتي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، كما أصيب نحو ٥٠ بجروح مختلفة.

وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لجنوب مدينة غزة، ووفقاً لمصادر محلية فلسطينية فقد دمرت قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في أحياء الزهراء والمغراقة والزيتون جنوب المدينة.

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