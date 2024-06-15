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سرايا القدس تعرض مشاهد قنص جندي إسرائيلي في محور نتساريم

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ياسر رشاد - القاهرة -  عرضت سرايا القدس مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي في محور "نتساريم" جنوب غرب مدينة غزة.

 

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 أبو عبيدة: تذكروا إخوانكم في فلسطين وغزة بدعواتكم في الحج:

 ودعا الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في ‎غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة.
 قال أبو عبيدة، إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة.

 وأكد أبو عبيدة، أن “طوفان الأقصى” انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، وأن مناسك الحج هي فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم.
 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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