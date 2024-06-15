اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏‏‏الإسلامية عند الساعة 10:37 من صباح يوم السبت 15-6-2024، تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون بصاروخ موجه وأصابوه إصابة مباشرة واوقعوا من فيه بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا تموضعا لجنود العدو في موقع حدب يارون وأوقعنا من فيه بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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