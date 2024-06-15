أشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح لها، الى ان "الثورة اندلعت من اجل 5 cent، والآن يوجد 8 مليار$ دخلت من "اوبتيموم" الى البنك المركزي من اجل consulting account. ومن ثم لا نعرف اين ذهبت، وعندما بدأت التحقيق في هذا الموضوع شنّت حرب ضروس ضدي، فهل من غير المهم ان يحصل تحرك من اجل هذه الغاية؟ يجب معرفة اين ذهبت ال 8 مليار $".

كانت هذه تفاصيل خبر القاضية عون: يجب معرفة اين ذهبت ال 8 مليار دولار بعدما دخلت من "اوبتيموم" الى البنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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