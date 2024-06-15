الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة

اشارت مصلحة الارصاد الجوية الى أن "لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة والتي تأثيرها خاصة على المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر الشديد حتى يوم غد الأحد حيث تنحسر تدريجياً وتنخفض درجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويخف الشعور بالحر ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الثلاثاء".

وحذّرت المواطنين من "عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة والحذر من انتشار الحرائق في المناطق الداخلية والحرجية، مع ضرورة الاكثار من شرب المياه مع التنبه الى عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، صافٍ الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتسوء الرؤية على المستويات المنخفضة كما تنشط الرياح احياناً".

وذكرت ان "طقس الأحد قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تبقى فوق معدلاتها في الداخل وفوق الجبال، كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل ويخف الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر".

وأضافت أن "طقس الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها في المناطق الجبلية بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع رياح ناشطة احياناً كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة".

وتابعت أن "طقس الثلاثاء قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالارتفاع خاصة في الداخل على الجبال كما يتشكل الضباب على المرتفعات".