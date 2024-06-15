واشنطن تقرر نقل الرصيف العائم مؤقتا من غزة إلى أسدود الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الجمعة، أنها قررت نقل الرصيف العائم مؤقتا من موقعه على شاطئ قطاع غزة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي مجددا بسبب توقعات بارتفاع أمواج البحر.

وقالت سنتكوم، في بيان، الجمعة: «بسبب توقعات ارتفاع أمواج البحر، سيتم إزالة الرصيف العائم من موقعه الراسي في غزة ونقله مجددا إلى أسدود».

وأضاف البيان أن القيادة المركزية الأمريكية تعتبر سلامة أفراد الخدمة أولوية قصوى، كما أن نقل الرصيف مؤقتًا سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن ارتفاع أمواج البحر.

وأشارت القيادة إلى أنها لم تتخذ قرار نقل الرصيف مؤقتًا باستخفاف، إلا أنه ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات لغزة مستقبلاً.

وبعد فترة ارتفاع أمواج البحر المرتقبة، سيتم إعادة تثبيت الرصيف بسرعة على ساحل غزة واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي 7 يونيو الجاري، أعلنت "سنتكوم" إعادة إنشاء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة المخصص لنقل كميات محدودة من المساعدات للقطاع المحاصر.