لقضاء ركن الحج الأعظم .. السعودية تعلن اكتمال تفويج الحجاج إلى منى وبدء تصعيدهم على عرفات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت السلطات السعودية، اكتمال تفويج الحجاج إلى مشعر منى، حيث قضوا يوم التروية الجمعة، وبدء عملية تصعيدهم إلى مشعر عرفات لقضاء ركن الحج الأعظم، السبت.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية طلال بن شلهوب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بسلاسة ويسر وطمأنينة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن السلطات أكملت مهمة نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية (الجمعة)، والمبيت فيها تمهيدًا للتصعيد منها للوقوف بعرفات.

وأكد بن شلهوب، أن الجهات الأمنية والحكومية المشاركة وبكامل استعداداتها ستستمر في تنفيذ مهامها في المشاعر المقدسة وفق الخطط ‏والتنظيمات المعتمدة في مناسك موسم حج هذا العام.

من جهته، أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية لشؤون الحج عايض الغوينم، خلال المؤتمر ذاته، بدء الترتيبات كافة لتنفيذ خطط التصعيد إلى مشعر عرفات.

وأوضح الغوينم، أنه تمت تهيئة كامل منظومة النقل والتفويج ورفع جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية" لموسم الحج.

ولفت إلى أنه تم خلال الأشهر الخمسة الماضية إجراء 5 تجارب ناجحة لعملية تفويج الحجاج بين المشاعر شارك فيها أكثر من 15 ألف حافلة، و40 ألف مشارك ميداني.

يأتي ذلك فيما أعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بالفعل بدء انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر لتفويج الحجاج من مشعر منى لمشعر عرفة، مع الدقائق الأولى من يوم السبت، الموافق للـ9 من ذي الحجة.