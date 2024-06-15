نجاة 30 راكبًا من حادثة في الملاهي الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة "Portland Fire and Rescue" الأمريكية، أن 30 راكبا نجوا وكانوا عالقين "رأسا على عقب" في مدينة الملاهي في ولاية أوريغون الأمريكية.

وكتبت الشركة عبر حسابها في منصة "إكس": "تم الإبلاغ عن حادث في مدينة الملاهي ووصلت طواقم الشركة وأكدت أن هناك ما يقرب من 30 شخصا عالقين رأسا على عقب في إحدى الألعاب".

وأكدت الشركة أنه تم إنقاذ جميع الركاب ولا وجود لأي حالات إسعافية.

مسؤول أمريكي يوضح حقيقة فيديو هفوة بايدن خلال قمة مجموعة السبع

علّق أندرو بيتس نائب المتحدث باسم البيت الأبيض على فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة مجموعة السبع، أثار جدلا واسعا وتعليقات كثيرة معظمها "ساخر" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل ومنصات إخبارية عديدة، يظهر الرئيس بايدن وهو يتحرك مبتعدا عن قادة مجموعة السبع، أثناء عرض مظلي، الأمر الذي أثار ارتباكهم، ودفع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني للتوجه نحوه وإعادته إلى المجموعة.

وكثرت التفسيرات التي تناولت ما قام به بايدن، ولكن معظمها ركز على إرجاع تصرفه لتردي وضعه العقلي والصحي.

كذلك تفننت مواقع إخبارية بإبراز عناوين تناولت الفيديو والتصرف الغريب للرئيس الأميركي.

وقال بيتس في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "يظهر مقطع الفيديو من زوايا أخرى بوضوح أن بايدن كانت يتحدث مع المظلي، وقد أشار إليه بعلامة الإعجاب، قبل أن تدعوه رئيسة وزراء إيطاليا لالتقاط صورة جماعية".

وفي منشور آخر، أوضح بيتس أن "التلاعب بمقطع الفيديو يهدف لطرح رواية كاذبة لا تعكس ما حدث بالضبط"، واصفا اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري و"أتباعها المتحمسين" في وسائل الإعلام بـ"الكاذبين".

كذلك أشار بيتس إلى أنه تم تحرير لقطات من الحدث "بشكل انتقائي وبطريقة مضللة".

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأميركي، خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لـ"إنزال النورماندي" في فرنسا، قد أثار أيضا جدلا واسعا بعدما ظهر بايدن وهو يحاول الجلوس على كرسي "غير موجود"، ليتضح لاحقا أنه "مزيف" أو جرى التلاعب به.