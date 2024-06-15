نائب وزير خارجية كوبا: دخول غواصة أمريكية المياه الإقليمية بدون دعوة

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا/موسكو- (د ب أ)

كشف كوسيو دومينجيز نائب وزير خارجية كوبا، عن إبلاغ بلاده بوجود الغواصة الأمريكية "يو إس إس هيلينا" في المياه الإقليمية الكوبية، مشيرا إلى أن هافانا تصر على أن هذه الزيارات يجب أن تتم بدعوة.

وأضاف: "نحن نعلم بوجودهم، نحن نتابع مثل هذه السوابق منذ سنوات طويلة، لقد أبلغتنا الولايات المتحدة مسبقا، لكن من الواضح أننا لا نحب التواجد على أراضينا والتحرك عبر مياهنا لهذا النوع من المعدات التابعة لدولة لديها سياسة رسمية معادية لكوبا". وفقا لما أوردته وكالة "تاس" الروسية اليوم السبت.

وأضاف:"زيارات القطع البحرية الأجنبية لبلادنا يجب أن تكون بدعوة، لكن في هذه الحالة الأمر ليس كذلك. هناك احتلال غير مقبول لأراضينا من قبل دولة أجنبية ضد إرادة الشعب الكوبي. هذا احتلال عسكري غير قانوني".

يشار إلى أن السلطات الكوبية تصر على أن الولايات المتحدة تحتل بشكل غير مشروع مقاطعة جوانتانامو، التي تتواجد الغواصة المذكورة أعلاه في خليجها حاليا. وفي المنطقة المذكورة، توجد قاعدة بحرية أمريكية، وتم إنشاء سجن أمريكي في عام 2002، بحسب وكالة تاس.

وفي وقت سابق، أفادت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية في بيان لها، بأن الغواصة "هيلينا" تتواجد في خليج جوانتانامو "في إطار زيارة روتينية".

من جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية في يوم الأربعاء الماضي بأن سفن البحرية الروسية أكملت تدريبات على استخدام الأسلحة الدقيقة ووصلت إلى ميناء هافانا. وتضم المفرزة الفرقاطة "الأدميرال جورشكوف"، والغواصة النووية "قازان"، والناقلة البحرية "الأكاديمي باشين"، وسفينة القطر والإنقاذ "نيقولاي تشيكر".

