مقتل 8 جنود إسرائيليين في تفجير ناقلة جند خلال معارك رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تمكنت المقاومة الفلسطينية من تفجير ناقلة جند إسرائيلية خلال المعارك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 8 جنود إسرائيليين.

وحسب موقع /حدشوت بزمان/ العبري، وقع حدث صعب في غزة، وفي نحو الساعة 5:00 فجرًا تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.

وقال: إن "مروحيات إسرائيلية تحمل جنودًا من حدث رفح هبطت في مستشفيات (بيلنسون وشعاري تسيديك).

وأكد أن جيش الاحتلال أبلغ عائلات ثمانية جنود إسرائيليين بمقتل أولادهم في معارك قطاع غزة بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع.