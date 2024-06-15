الحج 2024.. صور لتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، اكتمال تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدّسة وفق الخطة، حيث تم توفير ما يقارب من 3 ملايين سرير بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومتابعة أكثر من 25 ألف مهمة تنفيذية بستة آلاف معلم بدأت منذ 12 من ذي الحجة 1445 هجريًا.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم التاسع من ذي الحجة 1445 هـ، التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر؛ لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: (خذوا عني مناسككم).

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