الحجّاج يقفون على جبل عرفة اليوم

يصلي اليوم أكثر من 1,5 مليون حاج على جبل عرفة وسط درجات حرارة مرتفعة في ذروة مناسك الحج.
وسيتوجه المصلون الذين أتوا من مختلف انحاء العالم إلى هذه التلة الواقعة على بعد حوالى عشرين كيلومترا من مكة المكرمة، بعدما امضوا ليلتهم في منى.
ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 43 درجة مئوية ما يطرح تحديات خصوصا للمسنين من الحجاج خلال يوم الصلاة الطويل هذا.
ويشارك في الحج أكثر من مليون ونصف مليون مسلم هذه السنة، ويعدّ أحد أكبر التجمّعات الدينية في العالم.
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