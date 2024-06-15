موجة حارة تؤثر على الدول العربية وخبراء الأرصاد الجوية نصحوا المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس

تشهد العديد من الدولة العربية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وينصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس، وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وسجلت منطقة العقبة، جنوبي الأردن، درجة حرارة عظمى بلغت 47.8 درجة مئوية بحسب محطات الرصد الجوي في تمام الساعة 4:00 عصرا أمس الجمعة، وفق "طقس العرب" وتقع درجة الحرارة هذه ضمن المرتبة الأعلى الأولى على مستوى مناطق الأردن.

واوضح المختصون في القسم المناخي بالأردن، وبعد العودة للسجلات المناخية الخاصة بتدوين درجات الحرارة لشهر حزيران في مدينة العقبة، "يعتقد أن درجة الحرارة العظمى المسجلة لأمس الجمعة في مدينة العقبة تعد الأعلى على الإطلاق على مستوى الشهر (شهر يونيو) وهي واحدة من أعلى درجات الحرارة المسجلة لشهر حزيران".

وفي السعودية وتزامنا مع يوم عرفة، حذرت وزارة الصحة الحجاج من "أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح التي تصل إلى درجات حرارة مرتفعة".

ونبهت وزارة الصحة الحجاج من أن "التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يشكل خطرا كبيرا على صحتهم"، مشيرة إلى أن "موسم الحج هذا العام 1445هـ يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التي تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج".

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن "تصل درجة الحرارة العظمى على مكة المكرمة إلى 46 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية، وفي مشعر منى العظمى 46 درجة مئوية، والصغرى 32 مئوية، وفي مشعر عرفات العظمى 47 درجة مئوية، والصغرى 32 مئوية، وفي مزدلفة العظمى 46 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية"، وفق صحيفة "عكاظ".

وأشار المختصون في مركز "طقس العرب" بأن الكويت، ستتأثر بموجة حارة خلال إجازة عيد الأضحى مما يتسبب بحدوث ارتفاع واضح على درجات الحرارة في مختلف المناطق، ومنذ بدء صباح أول أيام العيد وطيلة العيد سيكون الطقس شديد الحرارة ويتحول ليصبح لاهبا في المناطق الصحراوية والداخلية مع تراوح درجات الحرارة مابين 48 إلى 50 درجة مئوية لاسيما مع آخر أيام إجازة العيد وتحديدا في منطقة الجهراء وماحولها".