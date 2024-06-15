أشار رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تامير هيمان، الى ان "صورتنا كدولة قوية عسكريا تتراجع ونواجه خطر العزلة"، معتبرا انه "إذا نشبت حرب شاملة في الشمال فلن تشبه أي حدث آخر تعيشه الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل".
وتابع :"قبل أن نقرر شن حرب شاملة في لبنان يجب تحديد كيف ستنتهي وما سيدفع حزب الله لقبول وقف إطلاق النار"، معتبرا ان "الفشل في حرب واسعة ضد حزب الله من شأنه أن يجعل إسرائيل في وضع أسوأ من الوضع الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق: إذا نشبت حرب في الشمال فلن تشبه أي حدث آخر تعيشه الجبهة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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