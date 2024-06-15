افادت قناة الـMTV، عن "أن مطار بيروت الدولي شهد صباح اليوم، ازدحام بين عدد من المسافرين والعاملين بعد أن قرّرت شركة "cyprus airways" استبدال الطائرة التي كان من المفترض أن تُقلع، بطائرة أصغر ما تسبّب في إلغاء رحلة ما يقارب الـ60 شخصاً".

كانت هذه تفاصيل خبر ازدحام بمطار بيروت بعد استبدال طائرة بأخرى أصغر ما تسبّب في إلغاء رحلة ما يقارب الـ60 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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