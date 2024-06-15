اعلنت الإبرشية البطريركية المارونية نيابة إهدن – زغرتا، أن "بِفرح كبير نزّف إلى أبناء رَعيتنا إهدن-زغرتا وإلى جميع أبناء الكنيسة المارونية في لبنان وبلاد الإنتشار وجميع اللبنانين خبر موافقة أباء سينودوس الأساقفة الموارنة على تقديم طلب فتح دعوى تطويب إلى مجمع دعاوى القديسين في روما يوسف بك كرم، المتوفّى في رائحة القداسة. نسأل الله، أنّ يمنحنا روح الحكمة والقوة لنُحقق مشيئته في هذا الشأن، ويكون ابن إهدن قدوة ومثالا وشفيعا للذين يَعملون في الشأن الوطني. كما نَسأل الله أيضا حِماية لبنان الذي ضحى في سَبيله يوسف بك كرم ليكون وطن الرسالة والقداسة. إننا نتقدّم بالشكر من الكردينال مار بشارة بطرس الراعي وأباء سينودوس أساقفة كنيستنا المارونية على تجاوبهم مع إلتماس المطران جوزف نفّاع، النائب البطريركي العام في إهدن-زغرتا ومع كهنة رعيّة إهدن-زغرتا على طلب السماح لفتح ملف دعوى التطويب. كما نشكر كلّ الذين يعملون ويضحّون ماديًّا ومعنويّا في سبيل إظهار "قداسة" يوسف بك كرم".

كانت هذه تفاصيل خبر الابرشية المارونية نيابة اهدن - زغرتا اعلنت موافقة آباء السينودوس على تقديم طلب فتح دعوى تطويب يوسف بك كرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.