جنبلاط زار بعلبك على رأس وفد معزيا بدريد ياغي

زار الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، مدينة بعلبك برفقة نجله النائب تيمور على رأس وفد نيابي وسياسي وعلمائي، للمشاركة في تشييع القيادي في الحزب دريد ياغي.

وأكد النائب غازي العريضي "مواقف دريد ياغي المناضل الكبير، الانسان الصادق الامين الملتزم دافىء اللسان المحب المندفع في كل محطات النضال الوطني والعربي الذي عاش لعقود من الزمن برفقة كمال جنبلاط ووليد، وكان نعم الوفي والمخلص والصادق والصابر على الحياة، هكذا عرفنا دريد هذا الرجل الابي الوفي من هذه المدينة الكبيرة".

واشار الى اننا "جئنا لنقول له هذا الحزب الذي اعطيته عقوداً من عمرك لا يزال هو هو على ثوابته ومبادئه وتعاليمه والتزاماته، الحزب الذي قدمت له الكثير تتوالى الاجيال فيسلم كل جيل الأمانة الى جيل جديد وتبقى الامانة امينة في يد الاجيال الجديدة التي تتوارث في هذه المدرسة القيم والنضال وتستفيد من تجارب الكبار الذين سبقوها ، هكذا نحن في الحزب، كنا وما زلنا وسنبقى اوفياء وعشنا الوفاء معك ،والوفاء منك يا دريد لهذا الحزب ولكل رفاقك ورفيقاتك ولكل انصارك".