شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: ندعم القيادة السياسية فى تحركاتها لمساندة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

جدد حزب الحرية المصري، دعمه للقيادة السياسية وتحركاتها تجاه الحرب في غزة، خاصة في ظل وجود الأعياد والمناسبات، والجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار والامتثال لقرارات المحكمة الدولية، ووقف الحرب على القطاع، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى اتفاق في اسرع وقت ممكن.

وأكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تسير في عدة اتجاهات وتكثف جهودها واتصالاتها مع جميع الدول والجهات المعنية بالضغط على اسرائيل لوقف الحرب، ولكن المجتمع الدولي حتى الآن لم يقم بدوره أمام المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وقتل النساء والأطفال الصغار دون شفقة أو رحمة.

وتقدم "مهنى" بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن تحل بركات هذه الأيام المباركة على شعب غزة العظيم وأن تكون دعواتنا بوقف الحرب ونزيف الدماء مستجابة.

وتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والشعب المصري بجميع طوائفه، متمنيا لهم عيدا سعيدا مليئا بالخير والفرحة.